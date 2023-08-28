Горячая линия по дополнительному образованию детей в Кирове пройдет 28 августа

Специалисты могут рассказать, как ребенку выбрать занятия по душе. Фото: kirovreg.ru
В понедельник, 28 августа, состоится горячая линия по дополнительному образованию детей, - сообщают в мэрии.
Кировчане смогут поинтересоваться, как получить и использовать сертификаты допобразования, как подобрать ребенку занятия по душе.
Телефон - 41-77-97.
С 13 часов будут консультировать специалисты «Радуги», ДЮЦа имени Невского и Октябрьского ДЮЦа. С 14 часов - педагоги ЦРТДиЮ и «Вдохновения». С 15 часов - специалисты «Лабиринта» и станции юных техников.
О работе центров дополнительного образования «Комсомолка» уже рассказывала подробно.