Горячая линия по дополнительному образованию детей в Кирове пройдет 28 августа

Специалисты могут рассказать, как ребенку выбрать занятия по душе. Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 28 августа, состоится горячая линия по дополнительному образованию детей, - сообщают в мэрии.

Кировчане смогут поинтересоваться, как получить и использовать сертификаты допобразования, как подобрать ребенку занятия по душе.

Телефон - 41-77-97.

С 13 часов будут консультировать специалисты «Радуги», ДЮЦа имени Невского и Октябрьского ДЮЦа. С 14 часов - педагоги ЦРТДиЮ и «Вдохновения». С 15 часов - специалисты «Лабиринта» и станции юных техников.

О работе центров дополнительного образования «Комсомолка» уже рассказывала подробно.