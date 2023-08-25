Первая неделя полетов по маршруту показала востребованность направления у пассажиров. Фото: kirovreg.ru

Самолеты Киров - Казань летают с полной загрузкой. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, первая неделя полетов по маршруту показала востребованность направления у пассажиров.

Так, полеты выполняют три раза в неделю, и практически на каждый рейс жители раскупали все билеты. В том числе, на рейс 20 августа Казань-Киров заполненность салона оценили в 100%. В обратном направлении в тот же день пассажиры заняли 44 места из 50.

С полной загрузкой полетит самолет и в пятницу, 25 августа.