Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Впервые за несколько лет из Кирова в Казань запустили прямой авиарейс. Об этом сообщили в пресс-службе области областного правительства.

В 22.00 18 августа из Кирова вылетел самолет в Казань. О запуске этого рейса договорились губернатор области Александр Соколов и раис Татарстана Рустам Минниханов. Деньги на авиасообщение выделили оба региона. Самолеты в Казань будут летать трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Соколов отметил, что сейчас рассматриваются и новые направления полетов.

На первый рейс в Казань раскупили все билеты. В итоге борт отправился с полной загрузкой. В аэропорту «Победилово» пассажирам вручили памятные сувениры. Один из низ получил сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале кировской воздушной гавани.