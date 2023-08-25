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НовостиОбщество25 августа 2023 9:08

Из-за холодной погоды в Кирове закрывают купальный сезон

Из-за холодной погоды в Кирове закрывают купальный сезон
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
25 августа завершается дежурство спасателей у водоемов. Фото: Антон МАМАЕВ

25 августа завершается дежурство спасателей у водоемов. Фото: Антон МАМАЕВ

Купальный сезон в Кирове официально закрывают. Как пояснили в городской администрации, такие меры связаны с понижением температуры воздуха.

Так, 25 августа завершается дежурство спасателей в районе городского пляжа у старого моста. Кировчан просят ограничиться отдыхом у воды.

На следующей неделе специалисты начнут демонтировать конструкции и убирать мусор на территории. Купальный сезон закрывают также и еще в четырех дополнительных местах для отдыха у воды в Кирове.