Из-за холодной погоды в Кирове закрывают купальный сезон

25 августа завершается дежурство спасателей у водоемов. Фото: Антон МАМАЕВ

Купальный сезон в Кирове официально закрывают. Как пояснили в городской администрации, такие меры связаны с понижением температуры воздуха.

Так, 25 августа завершается дежурство спасателей в районе городского пляжа у старого моста. Кировчан просят ограничиться отдыхом у воды.

На следующей неделе специалисты начнут демонтировать конструкции и убирать мусор на территории. Купальный сезон закрывают также и еще в четырех дополнительных местах для отдыха у воды в Кирове.