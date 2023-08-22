Открытый перелом: инспекторы рассказали, за что могут наказать начальство слесаря

Ногу зажало и переломило Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гострудинспекция Кировской области завершила расследование ЧП с тяжелым исходом.

11 июля 52-летний слесарь ООО «Высота 43» (Вятскополянский район), отработав смену, пошел на выход из корпуса через ворота для машин. В этот момент сильный порыв ветра сдвинул створку ворот. Слесаря отбросило в цех, его правую ногу зажало между створкой и порогом. Итого - открытый перелом.

Причинами инспекция посчитала плохую организацию работ, разрешение на проход через въездные ворота при отсутствии контроля.

На работодателя и должностных лиц могут завести административные дела.

Как ранее сообщала «Комсомолка», за полгода 27 кировчан погибли на своих рабочих местах.