В Кировской области 27 человек погибли на работе

27 несчастных случаев на работе окончились летальным исходом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гострудинспекция Кировской области подвела итоги первых шести месяцев 2023 года. За это время ведомство расследовало 87 несчастных случаев, 47 из которых произошли в отчетный период.

Из общего количества расследовано 5 групповых несчастных случаев, 35 тяжелых и 4 сокрытых. 27 происшествий на производстве окончились летальным исходом. Кроме того, 32 инцидента, в том числе 18 смертельных, в итоге квалифицировали как «не связанные с производством».

35 материалов по итогам расследований направили в прокуратуру и Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области увеличилось количество острых отравлений.