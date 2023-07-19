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НовостиОбщество19 июля 2023 7:45

В Кировской области 27 человек погибли на работе

За полгода произошло почти полсотни несчастных случаев производственного травматизма
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
27 несчастных случаев на работе окончились летальным исходом.

27 несчастных случаев на работе окончились летальным исходом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гострудинспекция Кировской области подвела итоги первых шести месяцев 2023 года. За это время ведомство расследовало 87 несчастных случаев, 47 из которых произошли в отчетный период.

Из общего количества расследовано 5 групповых несчастных случаев, 35 тяжелых и 4 сокрытых. 27 происшествий на производстве окончились летальным исходом. Кроме того, 32 инцидента, в том числе 18 смертельных, в итоге квалифицировали как «не связанные с производством».

35 материалов по итогам расследований направили в прокуратуру и Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области увеличилось количество острых отравлений.