В Кировской области увеличилось количество острых отравлений

Чаще всего кировчане травятся алкоголем, лекарствами и окисью углерода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области за полгода зарегистрировали 333 случая острых отравлений. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Наиболее распространенными причинами являются отравления:

- алкоголем: 132 случая, 79 - с летальным исходом;

- лекарствами: 73 случая, один - смертельный;

- окисью углерода: 48 инцидентов, 29 - летальных;

- уксусной кислотой: 13 случаев, 2 - смертельных;

- наркотиками: шесть случаев, два - со смертельным исходом;

- веществами с целью одурманивания: 14 случаев.

Ведомство также зарегистрировало три инцидента, связанных с отравлением ядовитыми веществами в продуктах. За полгода также зафиксированы два случая укусов змеи.

В целом количество острых отравлений в первом полугодии 2023 увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2022 года: 333 случая против 275.