В Кировской области увеличилось количество острых отравлений

Чаще всего кировчане травятся алкоголем, лекарствами и окисью углерода.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области за полгода зарегистрировали 333 случая острых отравлений. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Наиболее распространенными причинами являются отравления:
- алкоголем: 132 случая, 79 - с летальным исходом;
- лекарствами: 73 случая, один - смертельный;
- окисью углерода: 48 инцидентов, 29 - летальных;
- уксусной кислотой: 13 случаев, 2 - смертельных;
- наркотиками: шесть случаев, два - со смертельным исходом;
- веществами с целью одурманивания: 14 случаев.
Ведомство также зарегистрировало три инцидента, связанных с отравлением ядовитыми веществами в продуктах. За полгода также зафиксированы два случая укусов змеи.
В целом количество острых отравлений в первом полугодии 2023 увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2022 года: 333 случая против 275.