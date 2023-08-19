Столкновение «Киа» с автобусом: пострадали трое детей и взрослый

А всего пострадавших четверо. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Вечером в пятницу, 18 августа, в Чистых Прудах столкнулись легковушка и автобус. Предварительные данные об аварии публикует Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 20 часов 35 минут у дома на улице Чистопрудненской, 8. «Киа Рио» столкнулся с ЛиАЗом.

В итоге пострадали 4 человека, среди них три несовершеннолетних пассажира «Киа».

По факту ДТП начата проверка, уточняются причины произошедшего.

Напомним, с 18 по 20 августа в городе проходят «сплошные» проверки: ищут пьяных водителей.