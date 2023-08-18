«Сплошные проверки» водителей на состояние опьянения пройдут 18, 19, и 20 августа

За управление транспортом в нетрезвом виде грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове и области в течение трех дней организуют «сплошные проверки» водителей. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, рейды пройдут 18, 19 и 20 августа.

Автовладельцев будут останавливать и проверять на состояние опьянения. В мероприятиях примут участие также гражданские активисты, представители народных дружин и организации «Ночной Патруль».

Кировчан предупреждают, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы. За управление транспортом в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, что в июле кировские водители сбили медведя, косулю и шесть лосей.