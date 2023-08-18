В июле кировские водители сбили медведя, косулю и шесть лосей

Кировчан просят соблюдать правила движения по загородным трассам, чтобы сохранить здоровье водителей и жизни зверей. Фото: Александр РОГОЗА

В течение июля в Кировской области зафиксировали восемь ДТП с дикими животными. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

Так, кировские автолюбители за месяц сбили шесть лосей, медведя и косулю. В ДТП пострадали шесть человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

Всего же с начала года на дорогах области произошло уже 42 происшествия с дикими животными. Водителей просят соблюдать правила движения по загородным трассам.

- Это позволит избежать столкновений с дикими животными, сохранить здоровье водителей, пассажиров, а также жизни зверей, - отметили в министерстве.

Напомним, что в Кирове разыскивают водителя, который сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места.