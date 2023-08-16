В Лузе на месте пожара обнаружили тело человека

По факту трагедии проводится проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Лузе произошел смертельный пожар. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент случился 15 августа. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов Лузы. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины - вероятнее всего, хозяина дома. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы также сообщали, что на полигоне в Вятских Полянах ликвидировали возгорание.