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НовостиПроисшествия16 августа 2023 14:07

В Лузе на месте пожара обнаружили тело человека

В Лузе в результате пожара погиб мужчина
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
По факту трагедии проводится проверка.

По факту трагедии проводится проверка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Лузе произошел смертельный пожар. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент случился 15 августа. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов Лузы. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины - вероятнее всего, хозяина дома. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы также сообщали, что на полигоне в Вятских Полянах ликвидировали возгорание.