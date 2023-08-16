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НовостиОбщество16 августа 2023 13:10

Туристическая «Большая Вятская тропа» пройдет через Слободской и Дымково

Длина маршрута - более 50 километров
Петр МАКСИМОВ
Начальная точка тропы - Слободской. Фото: «Нургуш» (тематическое)

Начальная точка тропы - Слободской. Фото: «Нургуш» (тематическое)

Несколько недель назад в Кирове подвели итоги очередного грантового конкурса. Один из победителей - проект «Большая Вятская тропа».

Это экотропа для популяризации активного отдыха, пеших и велосипедных прогулок, - пишет ВКонтакте организатор Анна Чибрина.

Ранее сообщество «Затерянное Вятки» делилось подробностями об этом маршруте. Длина - более 50 километров, путь - от Слободского до слободы Дымково. Возможно, здесь появится и кемпинг.

Ранее «Комсомолка» делилась сообщением о «Пой Фесте», который пройдет на днях. Акцию посвятят памяти Виктора Цоя.