«Пой Фест» памяти Цоя: программа, участники

В конце вечера выступит трибьют-группа. Фото: центр развития туризма КО

В субботу, 19 августа, в Кирове пройдет «Пой фест» (0+). Этот рок-фестиваль посвящен памяти Виктора Цоя.

Программа начнется в 14 часов у дома Витберга, обещают «свободный микрофон». Далее фестиваль переместится в парк «Аполло». В 19.00 сыграет коллектив из Орлова, а после - трибьют-группа «Виктор» (Санкт-Петербург).

По словам организаторов, звучать будут песни не только группы «Кино», но также «Сектора газа», «Короля и шута», «Наутилусов» и других. Приветствуются и песни собственного сочинения.

Фестивалю, напомним, 4 года.