Ремонт дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны закончится до 30 сентября

Общая протяженность ремонтируемых участков - 33 километра. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области ремонтируют восемь участков дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы идут сразу в нескольких муниципалитетах. На данный момент специалисты закончили восстанавливать четыре участка в Нолинском, Уржумском, Кирово-Чепецком и Малмыжском районах. Продолжается ремонт еще четырех - в Малмыжском и Уржумском районах. Отметим, что их общая протяженность - 33 километра. Подрядчик должен закончить до 30 сентября.

Стоит также добавить, что дорога Киров - Малмыж - Вятские Поляны соединяет наш областной центр и Казань, отчего на ней весьма высокий транспортный поток.

Ранее мы сообщали, что в Шабалинском районе закончился ремонт дороги Ленинское - Новотроицкое - Галкины, соединяющей два села с райцентром.