Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 13:18

В Шабалинском районе закончился ремонт дороги, соединяющей два села с райцентром

Последние работы прошли на участке длиной 1,6 км
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ремонт закончился раньше установленного срока. Фото: kirovreg.ru

Ремонт закончился раньше установленного срока. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, работы прошли в рамках «Дорожного миллиарда» на участке дороги Ленинское - Новотроицкое - Галкины Шабалинского района. Его общая протяженность составила 1,654 км. Ремонтом занимался «Вятавтодор», закончив его раньше срока - до 31 августа.

Подрядчик обустроил выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, а также укрепил обочины щебнем на ширину в полметра с каждой стороны. На участке задействовали асфальтоукладчик, два дорожных катка, шесть самосвалов, автогрейдер, щебнераспределитель, трактор.

Как отметили в правительстве, дорога Ленинское - Новотроицкое - Галкины соединяет Черновское сельское поселение и село Новотроицкое с райцентром - поселком Ленинское. Сейчас вся дорога приведена в нормативное состояние.