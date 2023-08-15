Симаков предлагает оборудовать перекресток в Кирове для удобства незрячих

Немалая часть инвалидов по зрению живет по улицам Некрасова и Пугачева. Фото: t.me/simakov_kirov

Немалая часть инвалидов по зрению в Кирове живет в районе улиц Пугачева - Некрасова. Для относительного удобства передвижения им нужно оборудование, в том числе поручни.

На сегодня нет правил, которые целиком регламентируют установку таких элементов. Однако глава администрации Кирова Симаков сообщил, что вопрос с установкой поручней вынесут на комиссию по безопасности дорожного движения. Еще одно предложение - установить светофоры со звуковыми сигналами и речевыми помощниками в кварталах, где живут незрячие.

- Надеюсь на поддержку депутатов городской Думы, - написал Вячеслав Николаевич в своем телеграм-канале.

Ранее Симаков сообщил об уширении проезжей части на перекрестке Урицкого и Горбачева.