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НовостиНедвижимость14 августа 2023 14:13

Лестничная площадка в многоквартирном доме еще не рухнула, но уже собирается

Власти Котельнича не хотят ремонтировать опасную лестницу и перекошенный коридор жилого дома
Петр МАКСИМОВ
Вы бы прошлись? Фото: Народный фронт

Вы бы прошлись? Фото: Народный фронт

Жители дома на улице Гагарина, 27 (Котельнич) с трудом выходят на улицу. Особенно трудно 57-летней женщине, перенесшей операцию на суставе.

Причина - состояние помещений. Коридор, ведущий к квартирам, сильно перекосился за последние несколько лет. В сквозные щели видно улицу, в дождь внутри начинается «капель». Лестница - как горка. Стены перекошенного дома лишь подперты бревнами снаружи.

Капремонт пройдет не раньше 2037 года: будут делать фундамент и фасад. Хотя работы нужны уже сейчас.

Администрация Котельнича вместо помощи напоминает собственникам, что они ответственны за состояние имущества. При этом власти забыли, что 5 из 8 квартир - муниципальные, а значит, спрос с чиновников.

Кировское отделение Народного фронта, помощи которого попросили жильцы, призывает администрацию обследовать конструкции и остановить перекос. Направили обращение в прокуратуру.