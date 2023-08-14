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НовостиОбщество14 августа 2023 12:38

В Кирове отремонтировали 31 улицу из 48

Вскоре ожидается приемка еще нескольких участков
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
14 августа комиссия приняла пять отремонтированных улиц. Фото: киров.рф

14 августа комиссия приняла пять отремонтированных улиц. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, 14 августа комиссия организовала приемку отремонтированных участков. Эксперты подвели итоги работ на улицах Богородской, Лукинской, Язевочной, Яблочной и Ломовской.

На всех уложили два слоя асфальтового покрытия, сделали обочины и съезды. Подрядчик также обустроил на Богородской пешеходную зону, а на дороге до деревни Ломовской – разворотный круг. Планируется, что там введут автобусное сообщение.

Всего, с учетом уже принятых участков, закончен ремонт 31 из 48 улиц. На 14 объектах продолжаются работы, и еще несколько должны принять на следующей неделе.

Ранее мы также сообщали, что кировские строители восстанавливают школы на подшефной территории.