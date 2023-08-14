Кировские строители восстанавливают школы на подшефной территории

Строители ремонтируют крыши, фундаменты, занимаются внутренними работами. Фото: kirovreg.ru

В подшефном Веселовском районе продолжаются строительно-восстановительные работы. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Наши строители ремонтируют к новому учебному году несколько школ - №44 в поселке Веселое, №51 в селе Запорожье, №42 в селе Чкалово. В последнем учреждении необходимо было не только привести в порядок здание изнутри, но и восстановить кровлю, фундамент, сети канализации. Сейчас эти работы уже завершаются. В других школах ремонт также продолжается, все нужные материалы имеются.

Напомним, Кировская область помогает Веселовскому району Запорожской области в рамках шефской программы. В первую очередь наши специалисты восстановят объекты жизнеобеспечения, к 1 сентября - школы. Всего планируется провести работы на 19 объектах.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове идет ремонт фасада колледжа пищевой промышленности.