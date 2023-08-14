В Кирове ремонтируют фасад колледжа пищевой промышленности

Подрядчик ведет монтаж керамогранитной плитки. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

В Кирове приводят в порядок здание Кировского технологического колледжа пищевой промышленности. Об этом рассказал в соцсетях губернатор Александр Соколов.

- От того, как выглядит фасад здания, зависит первое впечатление, в том числе и от Кирова. На одной из центральных улиц - Октябрьском проспекте - поручал отремонтировать корпус колледжа пищевой промышленности, - написал он.

Сейчас подрядчик уже приступил к монтажу керамогранитной плитки. На территории также установили уличное освещение. Работы идут по графику, и до начала нового учебного года они завершатся.

Губернатор также добавил, что Кировский колледж пищевой промышленности - одно из самых крупных учебных заведений региона. В минувшем году в нем появились две новые мастерские, учреждение оснащено оборудованием, соответствующем мировым стандартам.

- Ребята, которые занимаются здесь, составляют кадровый потенциал региона. Условия должны быть достойными, - сказал глава региона.