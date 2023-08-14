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НовостиПроисшествия14 августа 2023 11:10

В Кирове мотоциклист погиб после столкновения с бензовозом

Авария случилась поздним вечером 13 августа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
ДТП произошло на улице Ломоносова. Фото: ГИБДД Кировской области

ДТП произошло на улице Ломоносова. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове мотоциклист погиб в ДТП. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 13 августа в 22.20. У дома №10а по Ломоносова столкнулись бензовоз и мотоцикл «Кавасаки». В результате погиб водитель «железного коня» - 29-летний молодой человек. Что стало причиной ДТП, на данный момент неизвестно.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло 24 ДТП. В них погибли 2 человека и пострадал 31.

Ранее мы также писали о смертельной аварии в Слободском районе.