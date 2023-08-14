За рулем был бесправник: в Слободском районе один человек погиб и два пострадали в ДТП

Авария случилась днем 12 августа. Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 12 августа в 12.15. На 4 км трассы «Заборье - Митино - Корюгино» автомобиль ВАЗ-21099 вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. В результате погиб 37-летний водитель легковушки. Два пассажира, мужчины 37 и 34 лет, получили травмы. Как выяснилось впоследствии, у водителя не было права управления транспортом.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло 24 ДТП. В них погибли 2 человека и пострадал 31.