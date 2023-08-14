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НовостиОбщество14 августа 2023 7:08

В Кировской области медведь забрался на пасеку

В Слободском районе медведь вышел к пасеке
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На застроенную территорию села медведь не выходит.

На застроенную территорию села медведь не выходит.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кировской области медведь вышел к пасеке. Животное заметили в селе Роговое Слободского района.

Как сообщили в Министерстве охраны окружающей среды, медведь появлялся на пасеке несколько раз в ночное время. Установлено, что животное обитает севернее поймы реки Чепцы.

Специалисты также отметили, что на застроенную территорию села медведь не выходит, угроза жителям отсутствует. На животное организовали охоту.

Жителей предупредили, что при выходе диких зверей в населенные пункты, их нельзя пытаться самостоятельно ловить, кормить и гладить. Не нужно стоять на пути у животного, а также делать резких движений. Это может вызвать у него агрессию. Сообщить о выходе зверя в населенный пункт можно по номеру: «112».

Напомним, что в июне в Яранском районе медведь напал на женщину, собиравшую ягоды.