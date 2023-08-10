В Кирово-Чепецке 12 августа участок проспекта России будет недоступен для транспорта

Водителям следует заранее планировать свой маршрут. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирово-Чепецке 12 августа ограничат движение из-за праздничных мероприятий. Подробности сообщили в местной горадминистрации.

12 августа в России отмечается День физкультурника. Кирово-Чепецк - в числе городов, отмечающих этот праздник. Вследствие этого в городе ограничат движение на проспекте России. Участок от улицы Жданова до дома №32 по проспекту России будет недоступен для всех видов транспорта с 13.00 до 16.00.

Водителям стоит заблаговременно планировать свой маршрут.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове День физкультурника отметят концертами, соревнованиями и шествиями.