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НовостиОбщество8 августа 2023 12:00

В Кирове День физкультурника отметят концертами, соревнованиями и шествиями

На 12 августа запланированы праздничные мероприятия
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В рамках празднования также пройдут всероссийские соревнования по баскетболу.

В рамках празднования также пройдут всероссийские соревнования по баскетболу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

12 августа в Кирове отметят День физкультурника. Как рассказали в областном Минспорте, на этот день запланирована праздничная программа.

Так, на пешеходной Спасской с 11.00 начнутся мастер-классы, которые будут проводить до 15.00. В 12.30 от Дома Витберга стартует шествие праздничной колонны спортсменов.

Основные мероприятия запланированы на набережной Грина. В 13.00 на сцене у веерной лестницы начнется культурная программа, а в 15.40 - массовое исполнение упражнения «Ласточка». В 16.00 стартует фестиваль «СПОРТ-каVер-ФЕСТ», а в 21.00 - выступление российских актеров в рамках текущего события «На семи холмах».

Помимо того, с 9 до 18 часов пройдут всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч-2023». Мероприятие состоится у дома №5 по Набережной Грина, на перекрестке с Розы Люксембург.