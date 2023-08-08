В Кирове День физкультурника отметят концертами, соревнованиями и шествиями

В рамках празднования также пройдут всероссийские соревнования по баскетболу. Фото: Евгения ГУСЕВА

12 августа в Кирове отметят День физкультурника. Как рассказали в областном Минспорте, на этот день запланирована праздничная программа.

Так, на пешеходной Спасской с 11.00 начнутся мастер-классы, которые будут проводить до 15.00. В 12.30 от Дома Витберга стартует шествие праздничной колонны спортсменов.

Основные мероприятия запланированы на набережной Грина. В 13.00 на сцене у веерной лестницы начнется культурная программа, а в 15.40 - массовое исполнение упражнения «Ласточка». В 16.00 стартует фестиваль «СПОРТ-каVер-ФЕСТ», а в 21.00 - выступление российских актеров в рамках текущего события «На семи холмах».

Помимо того, с 9 до 18 часов пройдут всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч-2023». Мероприятие состоится у дома №5 по Набережной Грина, на перекрестке с Розы Люксембург.