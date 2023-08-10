Пока светофоры на участке работают не синхронно и могут создавать сложности в движении транспорта. Фото: киров.рф

В Кирове на кольцевой развязке за старым мостом отрегулируют светофоры. Как сообщили в городской администрации, сейчас есть вопросы к работе трех светофоров по улице Проезжей.

Устройство требуется отрегулировать таким образом, чтобы перед кольцевой развязкой не возникали заторы. В связи с этим будет установлен многоканальный контроллер. Оборудование поможет синхронизировать работу двух пешеходных и одного транспортного светофоров.

Контроллер поступит в Киров к 20 августа. Затем подрядчик установит оборудование и отрегулирует работу светофоров.

Напомним, что «Кольцо» на Павла Корчагина отремонтировали за 160 миллионов рублей.