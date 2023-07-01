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НовостиОбщество1 июля 2023 8:56

«Кольцо» на Павла Корчагина отремонтировали за 160 миллионов рублей

В то же время сити-менеджер Симаков сомневается в оптимальности режима работы светофоров на круговом развороте
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Работы завершились в срок. Фото: киров.рф

Работы завершились в срок. Фото: киров.рф

На пересечении улиц Павла Корчагина и Проезжей реконструировали круговую развязку. На работы в рамках нацпроекта БКД ушло 160 миллионов рублей, - сообщает мэрия.

Подрядчик расширил проезжую часть, сделал тротуары, новые светофоры и светильники, обустроил остановки. Работы завершились в срок. ГДМС также обновил заезды к Старомакарьевскому кладбищу и заправке, сейчас бригады ставят новый забор.

В то же время глава администрации Кирова Симаков сомневается в оптимальности режима работы светофоров.

- Есть вопросы о целесообразности такого количества светофорных объектов на данном участке, - написал Вячеслав Николаевич в своем телеграм-канале. - В настоящее время они работают не синхронно, а значит, могут создавать сложности в движении транспорта. Поэтому будем совместно с ГИБДД принимать решение о возможном переносе светофора.