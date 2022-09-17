В Кирове на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей опять изменят схему движения

Продолжается ремонт кольцевой развязки на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей: 17 сентября начался очередной этап работ. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается капитальный ремонт кольцевой развязки на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей. Как сообщили в горадминистрации, 17 сентября начался очередной этап работ.

В ГДМС пояснили, что рабочие начнут обустраивать крайнюю правую полосу со стороны села Макарье. Они должны сформировать основание из щебня и уложить два слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с этим перекроют движение именно по крайней правой полосе. Это нужно учесть водителям, едущим из с. Макарье в сторону кольцевой развязки.

- При этом проезд через перекресток улиц Павла Корчагина и Проезжей сохранится во всех направлениях, - сообщили в ГДМС.

Работы на кольцевой развязке проводят для увеличения пропускной способности трассы. На объекте появятся дополнительные полосы для тех, кто поворачивает направо. Кольцо расширят, построят тротуары, обустроят освещение, оборудуют пешеходные переходы, установят знаки и нанесут разметка.