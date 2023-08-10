«Думал только о том, чтобы успеть»: в Кировской области школьник спас тонущую девочку

Подросток подплыл к девочке и начал выталкивать ее к берегу. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области школьник спас тонущую девочку. Как сообщили в региональном правительстве, 10-летний Артем Гагаринов увидел, как ребенок упал с понтонного мостика в воду и начал тонуть. Подросток в этот момент прогуливался вместе с мамой и сестрой по набережной Омутнинского пруда.

Мальчик в тот же момент бросился в воду за девочкой. В этот момент она уже пошла ко дну. Артему пришлось нырять несколько раз, прежде чем он увидел девочку. Школьнику также помогала мама - женщина указывала место, где нужно искать.

В результате подросток подплыл к девочке и начал выталкивать ее к берегу. К счастью, ребятам удалось выбраться на сушу.

Позднее Артем поделился, что «думал только о том, чтобы успеть спасти». Девочка же рассказала, что не ожидала падения в воду, поэтому очень испугалась. Родители Дианы поблагодарили подростка за спасение дочери. Кроме того, девочка вручила пятикласснику торт.

Напомним, что в Слободском 9 августа утонул подросток. Он купался в необорудованном месте.