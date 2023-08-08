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НовостиОбщество8 августа 2023 14:07

Два исторических дома в Кирове, на Орловской, выкупило ООО за 13 миллионов

Оба здания - нежилые, с более чем вековой историей
Петр МАКСИМОВ
Двухэтажки на Орловской выставляли на аукцион. Фото: киров.рф

Двухэтажки на Орловской выставляли на аукцион. Фото: киров.рф

Два дома на улице Орловской в Кирове выкупила частная фирма.

Исторические здания выставила на продажу мэрия. Это дома № 33а (1889 года постройки) и № 35 (1900 года). Оба - двухэтажные, нежилые.

На оба аукциона заявилась лишь одна компания - ООО «Спектр». С ней и заключают договоры. Начальные цены лотов в итоге не изменились: в сумме фирма отдает за два здания свыше 13 миллионов 300 тысяч рублей.

Внимание на аукционы обратило сообщество «Строим Киров».

Напомним, Вятский палеонтологический музей сейчас ищет арендатора (инвестора), который сможет восстановить здание губернского роддома.