Кировская детская филармония получила новое здание

Помещения уже отремонтировали. Фото: киров.рф

Детская филармония получила новое здание на улице Крутикова, 2б. Здесь уже начала работу мастерская хореографической студии: дети будут заниматься в новом зале весь август.

В здании отремонтировали первый этаж, заменили перекрытия, сделали пожарную сигнализацию, скоро возьмутся за уличное видеонаблюдение и освещение. Территория вокруг уже благоустроена.

На этаже есть три зала для занятий, раздевалка и кабинет. В сентябре здесь должны открыть хореографическую, театральную, вокальную студии и студию развития малышей.

Если раньше в детской филармонии было 300 воспитанников, то благодаря открытию новых помещений здесь смогут заниматься 600 ребят, - отмечают в администрации Кирова.

Напомним, на месте «Детского мира» тоже открывают новое учреждение. Срок - октябрь.