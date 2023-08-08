Стали известны причины частичного разрушения моста через Вою

Ночью на мосту ввели реверсивное движение. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области восстановят мост через реку Воя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, на мосту накренилась одна из балок пешеходной части. В ночь с 7 на 8 августа на переправе организовали реверсивное движение. Транспорт проезжает в одностороннем порядке ровно по центру. Сегодня, 8 августа, начнутся аварийно-восстановительные работы, чтобы обеспечить безопасность движения. Проект капремонта уже разрабатывается.

По предварительным данным, вероятной причиной случившегося стало движение большого количества перегруженных лесовозов. Областной Минтранс планирует обратиться в правоохранительные органы, которые проконтролируют соблюдение ограничений нагрузки.

Добавим также, что мост находится на границе Нолинского района, на дороге Кильмезь-Кырчаны-Нема. Его построили еще в 1970-х годах. С тех пор капремонта на нем не проводилось и он находился в предаварийном состоянии.