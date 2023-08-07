Собака в Кировской области вытоптала соседские грядки: как наказали владелицу

Животное, напавшее на мужчину, ни разу в жизни не вакцинировали
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю разбиралось с материалами от управления ветеринарии.
В июне собака Рой (4,5 года) искусала мужчину в Советске. Пса ни разу не прививали от бешенства, а после «покуса» человека в срок не отвезли на ветстанцию для клинического осмотра и карантина. Это могло угрожать жизни и причинения тяжкого вреда здоровью гражданина.
А в мае в поселке Ленинском (Шабалинский район) собака нанесла материальный ущерб соседям: вытоптала грядки, изорвала спанбонд, повредила парник. Владелице под роспись вручили требование об осмотре собаки и вакцинации от бешенства, но в нужную дату животное в клинику так и не привезли.
На днях управление объявило обеим владелицам собак предостережения о недопустимости нарушения ветеринарных правил.
Ранее кировскому УДПИ пришлось выплатить 20 тысяч рублей ребенку, которого искусала бездомная собака.