Собака в Кировской области вытоптала соседские грядки: как наказали владелицу

Животное, напавшее на мужчину, ни разу в жизни не вакцинировали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю разбиралось с материалами от управления ветеринарии.

В июне собака Рой (4,5 года) искусала мужчину в Советске. Пса ни разу не прививали от бешенства, а после «покуса» человека в срок не отвезли на ветстанцию для клинического осмотра и карантина. Это могло угрожать жизни и причинения тяжкого вреда здоровью гражданина.

А в мае в поселке Ленинском (Шабалинский район) собака нанесла материальный ущерб соседям: вытоптала грядки, изорвала спанбонд, повредила парник. Владелице под роспись вручили требование об осмотре собаки и вакцинации от бешенства, но в нужную дату животное в клинику так и не привезли.

На днях управление объявило обеим владелицам собак предостережения о недопустимости нарушения ветеринарных правил.

Ранее кировскому УДПИ пришлось выплатить 20 тысяч рублей ребенку, которого искусала бездомная собака.