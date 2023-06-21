В Кирове УДПИ выплатило компенсацию ребенку, которого покусала бездомная собака

Инцидент произошел в Нововятске прошлым летом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове УДПИ заставили выплатить компенсацию ребенку, которого покусала бездомная собака. Подробности сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в июне 2022 года в Нововятском районе. На девятилетнего мальчика напала бесхозяйная собака, укусив его. В результате ребенок испытал физическую боль и нравственные страдания, передает ведомство.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в части отлова бесхозных животных и выявила, что работа проводилась ненадлежащим образом. В результате в суд направили иск о взыскании компенсации. Требование признали законным, и с УДПИ взыскали компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове оштрафовали работника мэрии, по чьей вине шесть многодетных семей не получили земельные участки.