В Кирове оштрафовали работника мэрии, из-за которого семьи не получили земельные участки

Нарушение закона вскрылось в ходе проверки. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове нескольким многодетным семьям не предоставили земельные участки, положенные им по закону. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

По законодательству региона, семьи, имеющие трех и более детей, могут бесплатно получить земельный участок. С 2021 года их не предоставили сразу шести семьям. Прокуратура ранее вносила представление об устранении нарушений, однако в мэрии не предприняли никаких мер.

В результате надзорное ведомство возбудило производство по делу об административном правонарушении. Должностное лицо, виновное в произошедшем, оштрафовали. Кроме того, в суд направились иски о возложении на мэрию обязанности обеспечить семьи земельными участками. По трем из них уже принято положительное решение, остальные находятся на рассмотрении.