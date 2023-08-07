В Вятскополянском районе к сентябрю благоустроят площадь Победы

На площади уже уложили тротуарную плитку. Фото: kirovreg.ru

В Вятскополянском районе идет благоустройство площади Победы. Подробности сообщили в областном правительстве.

Работы идут в Усть-Логинском сельском поселении. На данный момент специалисты уже провели расчистку и выравнивание территории. На площади уложили тротуарную плитку и установили каркас будущей стелы в честь Великой Победы.

В дальнейшем благоустройство пройдет и на прилегающей территории. Все работы завершатся к сентябрю 2023 года.

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