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НовостиОбщество7 августа 2023 10:20

В Кировской области отремонтируют дорогу к лагерю «Белочка»

Работы проведут в 2024 году
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В текущем году разработают проект ремонта. Фото: kirovreg.ru

В текущем году разработают проект ремонта. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области отремонтируют дорогу к детскому оздоровительному лагерю «Белочка». Подробности стали известны на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Глава региона ранее дал региональному Минтрансу поручение о проработке вопроса приведения дороги в нормативное состояние. Во время планерки министр транспорта Алексей Петряков отчитался о результатах.

Так, дорогу к «Белочке» переведут в муниципальную собственность. В текущем году планируется разработка проектно-сметной документации на ремонт. Само асфальтирование проезжей части состоится уже в 2024 году. Помимо того, прорабатывается возможность вывода дороги на федеральную трассу.

Ранее мы также сообщали, что Кировская область оказалась одной из лучших в части ремонта дорог.