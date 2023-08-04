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НовостиОбщество4 августа 2023 11:48

Кировские строители ремонтируют школы в Веселовском районе

На днях на место работ приехала первая партия стройматериалов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
К 1 сентября ремонтируются школы на подшефной территории. Фото: kirovreg.ru

К 1 сентября ремонтируются школы на подшефной территории. Фото: kirovreg.ru

Кировчане продолжают помогать подшефной территории - Веселовскому району Запорожской области. Подробности рассказали в областном правительстве.

Сейчас наши строители ремонтируют школы №44 в поселке Веселое, №51 в селе Запорожье и №42 в селе Чкалово. Специалисты определили перечень необходимых для работ материалов, их закупка состоялась. Первую партию уже доставили на место. Для ускорения темпов ремонта на место прибыла еще одна бригада.

Напомним, сформирован особый план работ по восстановлению объектов инфраструктуры и жилья в Веселовском районе на 2023-2025 годы. В первую очередь восстанавливаются объекты жизнеобеспечения. К 1 сентября приводятся в порядок школы. Всего в текущем году планируется отремонтировать 19 объектов.