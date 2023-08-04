Кировские строители ремонтируют школы в Веселовском районе

К 1 сентября ремонтируются школы на подшефной территории. Фото: kirovreg.ru

Кировчане продолжают помогать подшефной территории - Веселовскому району Запорожской области. Подробности рассказали в областном правительстве.

Сейчас наши строители ремонтируют школы №44 в поселке Веселое, №51 в селе Запорожье и №42 в селе Чкалово. Специалисты определили перечень необходимых для работ материалов, их закупка состоялась. Первую партию уже доставили на место. Для ускорения темпов ремонта на место прибыла еще одна бригада.

Напомним, сформирован особый план работ по восстановлению объектов инфраструктуры и жилья в Веселовском районе на 2023-2025 годы. В первую очередь восстанавливаются объекты жизнеобеспечения. К 1 сентября приводятся в порядок школы. Всего в текущем году планируется отремонтировать 19 объектов.