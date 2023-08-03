Премьер Мишустин встретился с медалистом из Кирова

Александр (в центре) - выпускник физмат-лицея. Фото: kirovreg.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр просвещения Сергей Кравцов встретились с выпускниками из разных регионов страны - победителями крупных (включая международные) олимпиад.

- Те профессионалы, которые помогают вам достичь таких успехов, требуют отдельных слов благодарности, - цитируют Мишустина в правительстве Кировской области. - Невозможно не поблагодарить и ваших родителей.

Одним из участников встречи стал Александр Гнусов - выпускник физмат-лицея, учащийся ЦДООШ. Ранее кировчанин становился абсолютным победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Теперь же он - еще и победитель 64-й международной олимпиады школьников по математике (Япония, Чибо). Лицей он окончил с золотой медалью.

Ранее в Кремле вручали высшие госнаграды. Одну из них - золотую звезду Героя России - получил боец СВО из Кировской области Сергей Пятин.