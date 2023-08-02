Ради карьеры кировчане согласны на понижение в должности и смену профессии

О смене профессиональной сферы больше других думают представители административного персонала Фото: Андрей МИРЕЙКО

38% кировчан думают о том, чтобы сменить отрасль работы. Об этом говорят эксперты hh.ru по итогам опросов.

Сменить сферу деятельности готов каждый третий респондент в возрасте 55+. Чаще всего об этом задумываются представители административного персонала, сферы искусства, педагоги и специалисты по подбору персонала.

74% кировчан ради карьерного роста готовы на понижение в должности, 80% - на освоение новой профессии с нуля. Чуть более половины опрошенных готовы встать на руководящие посты и взять больше ответственности.

Каждый третий согласится учить языки или даже переехать в другую страну.