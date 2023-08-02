День ВДВ отметили в Кирове

Десантники возложили цветы к памятнику погибшим товарищам. Фото: kirovreg.ru

В среду, 2 августа, в Кирове отметили день воздушно-десантных войск.

ВДВ были созданы 93 года назад. У Вятской филармонии сегодня прошел митинг, посвященный погибшим десантникам.

Губернатор Соколов сказал спасибо всем бойцам ВДВ, которые живут и работают в нашем регионе, участвуют в гуманитарной помощи фронту и патриотическом воспитании молодежи. Членам «Союза десантников» и фонда «За Вятку» вручили почетные грамоты. «Боевое братство» в ответ передало благодарственное письмо от артиллерийского полка с фронта.

К памятнику кировчанам, погибшим при исполнении воинского долга, возложили цветы. Далее колонна прошла к Вечному огню.