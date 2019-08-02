Голубые береты в руках, флаги над головой и ордена на груди: в Кирове отметили День Воздушно-десантных войск

2 августа по всей стране отмечают День Воздушно-десантных войск Российской Федерации. 89 лет назад в нашей стране появились элитные войска. В них бойцов учили никогда не отступать перед трудностями, быть мужественными, сильными и готовыми ко всему.

По традиции, в этот день ветераны Воздушно-десантных войск собрались на площади Революции. Десантники возложили цветы к памятникам, торжественно промаршировали до мемориала «Вечный огонь», отдав дань уважения славному прошлому и настоящему ВДВ.

Торжественный митинг начался с построенияФото: Елизавета Захарова

— Товарищи десантники, от имени председателя Законодательного собрания Кировской области, генерала Владимира Быкова и депутатского корпуса шестого созыва поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск, – приветствовал собравшихся заместитель председателя ОЗС Герман Гончаров. — Друзья, даже те люди, которые далеки от службы, знают, что десантники – это особый народ, что суровая десантная школа закаляет на всю жизнь. Десантников готовят к выполнению самых ответственных и сложных боевых задач. И вы всегда с честью выполняете их. Даже на «гражданке» вы стоите на защите своей семьи и готовы встать на защиту земляков и Отечества. Вы являетесь примером для молодого поколения, которое старается равняться на каждого из вас! Друзья, в следующем году исполняется 90 лет Воздушно-десантным войскам. Это десятки блестяще выполненных операций, это тысячи спасенных жизней, это, наконец, мир на нашей земле! Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за то, чтобы над нашей головой сияло мирное небо. Я вам желаю сегодня, 2 августа, хорошего праздника. И чтобы он прошел блестяще! Тепла вам и семейного уюта!

На мероприятия десантники пришли с цветами и детьмиФото: Елизавета Захарова

В ответ прозвучало троекратное «Ура!»

Десантники, кадеты возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистовФото: Елизавета Захарова

ЭТЮД №1

К памятнику погибшим воинам-интернационалистам шеренга за шеренгой подходили мужчины в тельняшках, с беретами в руках. Они аккуратно клали на холодный гранит алые гвоздики. Вставали на колено, закрывали глаза и опускали голову на грудь. Во взгляде каждого читалась боль и сострадание к погибшим братьям. Многие вставали, осеняя себя крестом, целовали значки на беретах, нательные кресты.

Один из десантников, с шрамом на лице, долго стоял перед бронзовым солдатом. Он что-то тихо шептал, дрожащей рукой положил четыре цветка на уже красный мемориал. Встал, посмотрел в небеса. И, по-доброму улыбнувшись, покачал головой.

– Службу вспоминает, - сказал его «брат» в голубом берете.

ЭТЮД №2

«Голубая река» разлилась по Казанской улице. Во главе колонны маршировали кадеты. За ними двигались гордые мужчины с сияющими орденами, бляхами и улыбками. Шли с флагами в руках.

А где-то в центре колонны находился «голос» этой реки. Мужчина через каждые пять метров заряжал толпу новым возгласом: «Ура!», «За ВДВ!», «Никто, кроме нас!».

Раз за разом улицы сотрясались от троекратных лозунгов. Из офисных центров, кафе и домов на улицу выходили кировчане-зеваки, улыбаясь каждому проходившему.

Подходя к Вечному огню, колонна запела любимую песню десантников “Синева”. Громко. Сильно. До мурашек и слез.

— Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам, даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом, – вторили музыке люди.

ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР БАРАНОВ

— Каждый год второго августа мы собираемся с вами здесь, у памятника погибшим воинам, чтобы отдать дань уважения, – сказал Владимир Николаевич. – Каждый второй в этом строю, я больше, чем уверен, стоит тот, кого я призывал за 29 лет службы и работы. Почти все вы прошли через мои руки. Каждый год из Кировской области мы отправляем все больше и больше ребят: в 2017 году мы отправили 105 новобранцев, в 2018 – 120, а за весну этого года – 78 человек. Осенью мы впервые отправили срочников служить в спецназ ВДВ «Кубинка». Нет невыполнимых задач – есть воздушно-десантные силы! С праздником вас! Крепкого здоровья и мирного неба над головой.

На площадь Революции пришли и ветераны боевых действийФото: Елизавета Захарова

ЭТЮД №3

— Зя ВДВ! – пронзительно и по-цыплячьи пискляво крикнул какой-то малыш.

От Вечного огня шагал трехлетний карапуз в маленьком голубом берете. Его вела за руку бабушка. В другой маленькой ручке мальчик сжимал флаг Воздушно-десантных войск. Рядом с мальчиком шел седовласый мужчина в берете.

— Ну-ка, покажи, как ты умеешь маршировать! – сказал с улыбкой дед юному десантнику. Малыш отпустил руки бабушки, водрузил флаг на плечо и старательно начал маршировать, потешно выкидывая правую ногу вперед...

— Уря!

А чуть дальше от них шла семья: мама, отец и две дочки. Одна, что постарше, разлеглась в летней коляске и рассматривала чей-то берет. Ее везла мама, тоже в тельняшке. На коляске закреплен флаг дивизии, в которой служил отец. Сам глава семейства держал совсем крохотную дочку на руках. Она тоже в полосатой майке...

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ» СЕРГЕЙ КРУТИКОВ

–– Разрешите от Союза десантников России, от генерал-полковника Востротина и от себя лично поздравить всех с 89-ой годовщиной Воздушно-десантных войск. Пожелать вам хорошего десантного здоровья, счастья вашим семьям, чистого неба над головой. Слава Воздушно-Десантным войскам России!

УРА! УРА! УРА!

— И еще маленькое дополнение: желаю провести праздник спокойно, нормально, достойно! Не упасть в грязь лицом, в прямом и переносном смысле. Удачи вам сегодня!

ЭТЮД №4

Вечная память нашим защитникамФото: Елизавета Захарова

К Вечному огню мужчина везет своего отца. Он – ветеран боевых действий. Инвалид. Передвигается только на кресле. У бывалого десантника поверх тельняшки – куртка цвета хаки, вся грудь в медалях и орденах. В дрожащих руках - гвоздики.

Он, глядя на пламя Вечного огня, подъезжает к мемориалу. Его сын кладет на мрамор пару гвоздик. Ветеран – остальные. Он с трудом дотягивается пальцами до мемориала. Но все равно, превозмогая неудобство, а может быть, и боль, прикасается к холодному камню: он держится, а его глаза наливаются слезами.