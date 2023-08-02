В Кирово-Чепецке до конца сентября установят новые светофоры

Новые регулировщики появятся на двух улицах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирово-Чепецке установят новые светофоры. Об этом сообщили в местной горадминистрации.

МКУ «ДЭС» заключило с ООО «Кировсигнал» муниципальный контракт на установку двух светофоров. Один из них появится на улице 60 лет Октября, 5/1, второй - на пешеходном переходе у Некрасова, 19, возле лицея. Общая стоимость работ составила более 1,7 миллиона рублей. Подрядчик должен закончить их до 29 сентября.

В мэрии Чепецка также отметили, что установка пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области почти закончен ремонт мостов через реки Лумпун и Пушкец.