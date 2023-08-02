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НовостиОбщество2 августа 2023 9:23

В Кирово-Чепецке до конца сентября установят новые светофоры

Стоимость работ составила более 1,7 миллиона рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Новые регулировщики появятся на двух улицах.

Новые регулировщики появятся на двух улицах.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирово-Чепецке установят новые светофоры. Об этом сообщили в местной горадминистрации.

МКУ «ДЭС» заключило с ООО «Кировсигнал» муниципальный контракт на установку двух светофоров. Один из них появится на улице 60 лет Октября, 5/1, второй - на пешеходном переходе у Некрасова, 19, возле лицея. Общая стоимость работ составила более 1,7 миллиона рублей. Подрядчик должен закончить их до 29 сентября.

В мэрии Чепецка также отметили, что установка пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области почти закончен ремонт мостов через реки Лумпун и Пушкец.