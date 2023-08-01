Мосты через Лумпун и Пушкец почти доремонтировали

Сооружения приводят в порядок по нацпроекту БКД. Фото: kirovreg.ru

В Унинском округе по нацпроекту БКД ремонтируют два моста. Это сооружения через реки Лумпун и Пушкец (дорога Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни).

Степень готовности этих объектов высокая, - сообщают в правительстве Кировской области. Осталось сделать деформационные швы, нанести разметку и поставить дорожные знаки. Подрядчик планирует завершить работы к концу августа - на два месяца раньше срока.

Мосты были в предаварийном состоянии, с момента постройки (начало 90-х) их не ремонтировали.

В 2023 году в Кировской области по БКД должны привести в порядок 14 мостов.