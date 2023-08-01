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НовостиОбщество1 августа 2023 12:53

Флаг кировского драмтеатра развернули на вершине Эльбруса

Его установила одна из актрис, находящаяся в турпоходе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Флаг установлен на высоте пяти километров над уровнем моря. Фото: vk.com/cultura43

Флаг установлен на высоте пяти километров над уровнем моря. Фото: vk.com/cultura43

На вершине Эльбруса установили флаг Кировского областного драматического театра. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

Флаг доставила на гору актриса театра Вероника Курзина. Сейчас она находится в туристическом походе в составе альпинистской группы. Символ кировского драмтеатра установлен на высоте 5642 над уровнем моря.

- Кировский драмтеатр и его артисты могут покорять не только творческие вершины, но и высокогорные! - прокомментировали в министерстве культуры Кировской области.

Отметим также, что Эльбрус является самой высокой горной вершиной России и Европы. Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о кировчанах, покоривших ее. Подробности можно прочитать в нашем материале.