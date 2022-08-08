«Нужна вера в то, что ты сможешь подняться»: кировчанин вместе с дочерью покорил вершину Эльбруса

Виктор Масалитин на вершине Эльбруса. Фото предоставлено героем публикации.

Кировчанин вместе с дочерью сумел покорить Эльбрус - самую высокую гору России. Накануне Международного дня альпинизма, который отмечается 8 августа, Виктор Николаевич Масалитин рассказал «Комсомолке» о своем увлечении и восхождении на вершину.

«ПОЛЮБИЛ ГОРЫ ЕЩЕ В ВОСЬМИДЕСЯТЫХ»

Виктор Николаевич - директор профессионального образовательного учреждения №179 ФСИН, его дочь Виолетта - врач-психиатр и психотерапевт в поликлинике при областной больнице. Родственники всю жизнь тяготели к спорту и в особенности альпинизму. Увлечение Виктора началось еще в молодости, во время военной службы.

- Я полюбил горы в конце восьмидесятых, будучи курсантом МВД и находясь в командировке в Нагорном Карабахе. Во время миротворческой миссии у нас была возможность тренироваться и восходить на вершины, - вспоминает Виктор Николаевич. - Рядом с нашим месторасположением мы покорили более десяти пиков высотой от трех до четырех километров. В 1990 году я совершал восхождения в Алтайских горах - также до 4000 метров. Позже меня распределили в Кировскую область, где вершин, к сожалению, нет.

Закалять силу и выносливость помогают лыжные тренировки и соревнования, в которых Виктор Николаевич часто становится победителем. Фото предоставлено героем публикации.

В 1993 году на свет появилась дочь Виолетта. Повзрослев, она разделила увлечения отца. Родственники вместе бегают на лыжах. А в былые времена каждый год посещали зарубежные страны - Турцию, Италию, Сан-Марино, Абхазию, Вьетнам, Болгарию, Украину, Азербайджан. В каждой из них отец и дочь покоряли разные вершины высотой до 3700 метров. Затем из-за санкций они не смогли выезжать за границу и начали изучать горы в России - крымские, кавказские, уральские.

- Мы поднимались в горах Кавказа на станцию Мира (3,5 км), к обсерватории (3,75 км) и на чегемскую вулканическую область (3776 м), а также на вершины Баши (3,7 км), Чегет (3769 м), Нахар (3785 м), Пастуховы скалы (4,7 км). И, конечно, Эльбрус - 5642 метра.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС

Самую высокую горную вершину России Виктор и Виолетта покорили 5 июля 2022 года. К путешествию они готовились целый год, тренируясь на трамплине в Кирове и Перекопе Кирово-Чепецкого района. Зимой ходили на лыжах, летом - на лыжероллерах по час-полтора каждый день. Занимались даже дома: ходили пешком по лестницам на 8 и 18 этаж здания.

В былые времена семья выезжала на восхождения в зарубежные страны - Турцию, Италию, Сан-Марино, Абхазию, Вьетнам, Болгарию, Украину, Азербайджан. На фото: в Турции в 2018 году. Фото предоставлено героем публикации.

К Эльбрусу отец и дочь ехали на машине - слишком много вещей и оборудования пришлось взять с собой. Восхождение началось с выходов на водопады в поселке Терскол на высоте 2650 метров, откуда, преодолевая поэтапно высоты, альпинисты поднимались на гору Чегет. Маршрут проходил мимо озера Донгуз Орун-Кёль, водопада Девичьи косы, ущелья Адыл-Су. На высоте 3500 метров альпинисты возложили цветы к памятнику кавалеристам 214-го полка, преградившим в годы Великой Отечественной войны путь фашистской дивизии «Эдельвейс». Почтили память погибших воинов минутой молчания.

Финальный этап восхождения начался ночью. Покорить вершину оказалось трудно и физически, и психологически.

- Тяжело было подниматься? Не то слово, очень тяжело, - вспоминает Виктор Николаевич. - Одна обувь с «кошками» весит более 3 кг, зато выдерживает температуру до -50 градусов. На спине - рюкзак с термосом чая на травах, шиповнике и лимоне. Немного перекуса - «сникерсы», кола, витамины глюкоза. А после преодоления высоты 5300, кроме физической выносливости, нужна психологическая устойчивость. Вера, что ты сможешь взойти на вершину Эльбруса.

Путешествие выдалось опасным для дочери Виктора. Виолетте пришлось вдвое тяжелее, чем отцу. На высоте в 5,2 км, за 400 метров до конца пути, силы покинули девушку. Она дважды срывалась с тропы, благо, успевала вовремя зацепиться ледорубом. Виктор постоянно придерживал и подстраховывал дочь, поскольку, по его признанию, девушку бросало из стороны в сторону. Однако психологически кировчанка была настроена добраться до вершины и все-таки дотерпела. А в физическом плане очень помогли тренировки.

По словам кировчанина, покорить гору удалось только 12 из отправившихся на восхождение 36 альпинистов-любителей. На фото самые отважные и выносливые вместе с инструктором. Фото предоставлено героем публикации.

- Чувств совсем не было. Усталость не передать словами. К тому же наступило кислородное голодание. А эйфория и адреналин пришли, когда начали спускаться на высоту 5300 метров, в так называемое «седло» между двумя вершинами. Прилив энергии начал поступать, когда спустились на 3700 метров, - делится мужчина.

По словам Виктора Николаевича, добраться до вершины Эльбруса ему помогла вера в себя. А еще факт того, что тяжело не только ему, но и другим. По словам кировчанина, из 36 человек, стартовавших на вершину, добрались до нее только 12. Остальные не смогли - сошли с маршрута и повернули назад.

- В дальнейшем планируем каждый год ездить на вершины до 4500 метров - для удовольствия. Эльбрус дался очень тяжело, - добавил Виктор Николаевич.

Сейчас Масалитины начали изучать горы в России - крымские, кавказские, уральские. На фото: Южный Урал, 2021 год. Фото предоставлено героем публикации.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Покорить Эльбрус могли трое представителей семьи Масалитиных: раньше на все восхождения с отцом и сестрой ходила и старшая дочь - Виктория, которая работает врачом-офтальмологом. В текущем году ей на время пришлось отказаться от своего увлечения альпинизмом. Девушка вышла замуж и родила сына Мирослава. Возможно, и он, повзрослев, разделит такое сложное, но интересное и приносящее массу впечатлений и позитива увлечение.