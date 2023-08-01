1 августа отключат светофор на Октябрьском проспекте в Кирове

Оборудование пора отремонтировать. Фото: администрация Кирова

Во вторник, 1 августа, светофор в Кирове планово отключат от электричества. Об этом сообщают в ОГИБДД по Кирову.

Речь идет о светофоре на Октябрьском проспекте, у дома № 21. Его отключили от питания в 8 часов утра. Отключение продлится до 17 часов. Причина - ремонт оборудования.

- Напоминаем водителям о соблюдении правил дорожного движения, - заключают в Госавтоинспекции. - Будьте внимательны к пешеходам и не забывайте ориентироваться по знакам приоритета.

Несколько недель назад светофоры в Кирове сбоили из-за ливней и гроз.