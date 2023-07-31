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НовостиОбщество31 июля 2023 8:46

В Кировской области 45 проектов НКО выиграли гранты

Победителями стали инициативы в сферах образования, просвещения, соцобслуживания и других
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Проекты получат средства на реализацию.

Проекты получат средства на реализацию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

45 проектов некоммерческих организаций Кировской области победили в грантовом конкурсе. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора.

Как рассказал Александр Соколов, гранты выиграли идеи социально ориентированных НКО. В лидерах по числу победителей оказались проекты в сферах образования, науки и просвещения (8 инициатив), социальному обслуживанию, поддержке и защите граждан (7), а также сохранению исторической памяти (7). Некоторые проекты, получившие грант, посвящены участникам СВО и поддержке их семей.

Ранее мы также сообщали, что 15 проектов от Кировской области получили 20 миллионов рублей на реализацию.