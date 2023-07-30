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НовостиОбщество30 июля 2023 10:06

В Кировской области 15 проектов получили 20 миллионов рублей на реализацию

Идеи направлены на создание специализированных школ, патриотических отрядов, образовательных лагерей и так далее
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Самым дорогим оказался проект ВятГУ, на реализацию которого выделили 6,2 миллиона рублей.

Самым дорогим оказался проект ВятГУ, на реализацию которого выделили 6,2 миллиона рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, не так давно состоялся грантовый конкурс Движения Первых. Кировская область подавала 56 заявок, 15 из которых стали победителями. Наибольшее число одобренных идей - по направлениям «Образование и знания», «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «Труд, профессия и своё дело».

Так, в числе победителей оказались проекты «Акселератор школьных центров робототехнической активности» от Института проектирования инновационных моделей, «Образовательный лагерь «Быть вятским!» от дома детского творчества «Вдохновение», «Школа детского и молодежного медиа «Будь в курсе событий!» от уржумской гимназии и другие.

Самым «дорогим» победителем оказалась идея создания проектной школы, разработанная ВятГУ: на ее реализацию выделено 6,2 миллиона рублей. Общая сумма полученной грантовой поддержки составила более 20 миллионов рублей.