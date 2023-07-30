В Кировской области 15 проектов получили 20 миллионов рублей на реализацию

Самым дорогим оказался проект ВятГУ, на реализацию которого выделили 6,2 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, не так давно состоялся грантовый конкурс Движения Первых. Кировская область подавала 56 заявок, 15 из которых стали победителями. Наибольшее число одобренных идей - по направлениям «Образование и знания», «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «Труд, профессия и своё дело».

Так, в числе победителей оказались проекты «Акселератор школьных центров робототехнической активности» от Института проектирования инновационных моделей, «Образовательный лагерь «Быть вятским!» от дома детского творчества «Вдохновение», «Школа детского и молодежного медиа «Будь в курсе событий!» от уржумской гимназии и другие.

Самым «дорогим» победителем оказалась идея создания проектной школы, разработанная ВятГУ: на ее реализацию выделено 6,2 миллиона рублей. Общая сумма полученной грантовой поддержки составила более 20 миллионов рублей.