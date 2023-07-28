Изнуряющая жара до +34: синоптики предупреждают кировчан о знойных выходных с грозами

Лучше сразу задуматься, как спасаться от палящего зноя
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кировский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на выходные. В регионе ожидается настоящий летний зной.
Правда, периодически возможны дожди и грозы, но кратковременные. Ветер будет южный, слабый либо умеренный.
В субботу ночью до +20 градусов, днем - уже до +34 градусов.
В воскресенье, 30 июля, ночью ожидается до +21 градусов, днем - вновь до +34 градусов.
- Местами в лесах Кировской области ожидается высокая пожарная опасность, - предупреждают синоптики.