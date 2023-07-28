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НовостиОбщество28 июля 2023 13:16

Изнуряющая жара до +34: синоптики предупреждают кировчан о знойных выходных с грозами

Кировчан на выходных ждут грозы и жара до +34 градусов
Петр МАКСИМОВ
Лучше сразу задуматься, как спасаться от палящего зноя

Лучше сразу задуматься, как спасаться от палящего зноя

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на выходные. В регионе ожидается настоящий летний зной.

Правда, периодически возможны дожди и грозы, но кратковременные. Ветер будет южный, слабый либо умеренный.

В субботу ночью до +20 градусов, днем - уже до +34 градусов.

В воскресенье, 30 июля, ночью ожидается до +21 градусов, днем - вновь до +34 градусов.

- Местами в лесах Кировской области ожидается высокая пожарная опасность, - предупреждают синоптики.